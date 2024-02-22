«Мало не покажется…» Западу тяжело аукнется воровство российских активов

Решение властей США и Евросоюза о передаче замороженные российские активы другим странам обернется жесткими ответными мерами Москвы. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в пресс-центре «Парламентской газеты».

«На этот шаг американцы могут пойти, если будет безвыходная ситуация с финансированием Украины. Но здесь есть нюанс. Речь идет об активах, которые они заморозили. То есть мы вложились в американские ценные бумаги, там они какие-то проценты дают. Они пытаются передать эти проценты для Украины, либо сами активы. Вот эта вещь очень серьезная, потому что в мире бизнеса такие вещи не прощаются… Мало того, что это нарушение, и в ответ мы можем конфисковать американские активы, других западных стран. У нас в России их немало, особенно в энергетическую сферу они вложили огромные деньги. Я думаю, что мало не покажется. А частные компании американские, которые вкладывали деньги, тоже будут недовольны своим правительством. То есть там могут большие скандалы начаться», – пояснил Джабаров.

По его словам, за судьбой замороженных Западом российских активов пристально следят в других государствах. «Та же Саудовская Аравия, Китай. Они же испугаются. У Китая вообще сумасшедшая сумма вложена в американские ценные бумаги. Все понимают, что завтра они могут также поступить с этими бумагами. И здесь, считаю, американцы рубят сук, на котором сидят. Если они разочаруют по сути своих партнеров, которые подпитывают американскую экономику, вкладывая в нее свободные деньги, то вся эта структура может рано или поздно рухнуть… Практически смысл того, что американцы могут сделать, превратится в большую проблему для них самих. А когда бизнес теряет веру, то восстановить доверие будет крайне тяжело», – подчеркнул сенатор.

Говоря о странах ЕС, Джабаров подчеркнул, что для «старого света» воровство привычно. «Европейцы всегда обворовывали – сначала это были колонии, потом союзники из бывших колоний, а потом это стала и РФ, а до этого Советский союз. Где можно кого-то нагреть и получить какие-то суммы незаработанные, европейцы на это пойдут, не раздумывая. Но при этом могут получить очень много жестких ответных мер, которые им тоже будет очень тяжело преодолеть», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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