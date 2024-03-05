В США придумали, как обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией

Участникам конфликта на Украине и их союзникам пора подавать сигналы, предваряющие мирные переговоры, для разрешения ситуации. Для Киева таким сигналом может стать смягчение указа на запрет вести переговоры с Москвой, пишет американский журнал Foreign Affairs.

Запад все чаще признает, что конфликт на Украине должен закончиться дипломатическим путем. Но не делает никаких шагов на пути к обсуждению, хотя фактически альтернативы нет. Вашингтону и Киеву пора начать подавать сигналы, что они готовятся пойти на компромисс, когда такая возможность появится.

«Все стороны должны предпринять шаги уже сейчас, чтобы обеспечить возможность переговоров в будущем. Необходимо открыть каналы связи. Такие сигналы могут включать изменения в риторике, назначение специальных посланников для переговоров, добровольные ограничения на глубокие удары и обмен военнопленными», – говорится в статье.

Авторы призвали союзников Украины упоминать переговоры при любых контактах на всех уровнях, чтобы Киев понял их неизбежность.

«Как только украинские чиновники начнут слышать одни и те же вопросы от нескольких собеседников на разных уровнях, они начнут обсуждать между собой свои предпочтения и подход к конфликтной дипломатии», – пояснило издание.

Киев тоже может дать сигнал о подготовке к переговорам – изменить указ о запрете на дискуссию с Москвой. Например, уточнить, что запрет действует только на обсуждение лично с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда переговорный процесс можно начать с «другими представителями российского правительства».

В США признали «новую военную реальность»: Украина не сможет победить Россию на поле боя и вернуть часть территорий. Вашингтон сменил стратегию и будет поддерживать оборону киевского режима до выборов.

Москва неоднократно повторяла, что готова к переговорам с Киевом на условиях существующей реальности. МИД и Кремль отметили, что для начала дипломатической работы Украина должна отменить запрет на переговоры.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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