В США признали, что для Украины победа невозможна

«Новая военная реальность» заключается в том, что Украина не сможет победить Россию на поле боя и вернуть часть территорий. Вашингтон сменил стратегию и будет поддерживать оборону киевского режима до выборов, пишет Time.

«Стратегия администрации Байдена теперь заключается в том, чтобы поддерживать оборону Украины до президентских выборов в США в надежде истощить российские силы. Успешный мирный процесс, несомненно, потребует некоторых болезненных уступок со стороны Украины и Запада», – говорится в статье.

По данным издания, в Киеве и Вашингтоне пока серьезно не обсуждают результаты новой стратегии. Главный из них: Украина не сможет вернуть территории, уже ставшие частью РФ. Уступкой со стороны России будет отказ от полного завоевания Украины.

«У администрации Байдена есть мощный стимул проверить президента РФ Владимира Путина на искренность заявлений, что Россия готова к мирным переговорам. Для мира Путину придется признать территориальную целостность Украины по нынешним границам», – подчеркнули авторы.

Напомним, в Вашингтоне заявили, что поддерживали Киев с целью сохранения независимости, но не обещали, что Украина победит или вернет утраченные территории.

Опросы показали, что вера украинцев в победу постепенно снижается, а готовность к переговорам растет. Также увеличился процент украинцев, готовых отдать часть территории ради скорейшего окончания конфликта.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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