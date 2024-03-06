Зеленская отказалась слушать выступление Байдена перед Конгрессом

Жена украинского лидера Елена Зеленская отклонила приглашение на выступление президента США Джо Байдена. Белый дом объяснил это плотным графиком первой леди, источники – нежеланием Зеленской сидеть рядом с Юлией Навальной, пишет The Washington Post (WP).

7 марта Байден выступит перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса с ежегодным посланием. Белый дом планировал посадить Зеленскую рядом с Навальной, но обе отклонили приглашения. В Вашингтоне это объяснили «нестыковками с графиком».

Источник издания заявил, что «присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев» в связи с высказываниями о Крыме признанного в России экстремистом и террористом Алексея Навального. Другой собеседник указал, что Киев пытается уклониться от «дальнейшей политизации» вопроса выделения помощи и не хочет «считаться слишком тесно связанным с Байденом».

Президент Байден несколько раз призывал Конгресс ускорить выделение помощи Украине, но принятие законопроекта о поддержке иностранных государств пробуксовывает. В палате представителей отмечают, что бюджетные деньги важнее для внутренних нужд США, в частности решения миграционного вопроса.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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