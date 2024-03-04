CNN узнал, когда Конгресс США может одобрить выделение помощи Украине

Палата представителей Конгресса США может вернуться к обсуждению пакета помощи Украине в конце марта – начале апреля. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники. Речь идет о новом двухпартийном законопроекте, предусматривающем выделение $66 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

По сведениям источников, Джонсон за закрытыми дверьми провел встречу с республиканцами в Палате представителей, которые пытались заручиться поддержкой нового двухпартийного законопроекта, включающего в себя помощь иностранным союзникам Вашингтона и меры по защите южной границы США.

Джонсон еще не занял какую-либо позицию по законопроекту и не взял на себя обязательство по проведению голосования, подчеркнув, что сначала необходимо завершить разработку закона о государственном финансировании. Однако после завершения этого процесса к середине марта, как полагают республиканцы, новый законопроект о помощи Украине может быть вынесен на обсуждение конгрессменов.

Ведущую роль в попытке доработать предложение и достичь консенсуса взял на себя председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол. Инициатива может быть вынесена на рассмотрение в конгрессе в конце марта или в апреле, отмечает телеканал.

Меж тем, как отмечает CNN, проведение законопроекта через контролируемую республиканцами палату представителей остается чрезвычайно сложной задачей. Республиканцы по-прежнему сильно расколоты, когда речь касается отправки новой помощи Киеву, а часть демократов выступают против отправки новой военной помощи Израилю. Источники телеканала также указывают, что продвижение законопроекта несет риски и для самого Джонсона, так как крайне правые республиканцы могут выступить против и проголосовать за его отстранение от должности спикера.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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