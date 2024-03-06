Ганчев: жители Харьковской области смогут проголосовать на выборах-2024

Жители Харьковской области смогут принять участие в выборах президента РФ, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Организацией голосования будет заниматься избирком Белгородской области.

«С председателем избирательной комиссии Белгородской области Игорем Лазаревым обсудили вопрос организации голосования. Важно, чтобы наши харьковчане, которые проживают не только на территории России, но и на освобожденных территориях Харьковской области, смогли реализовать свое право и отдать голос за своего кандидата», – цитируют Ганчева «Известия».

Он заверил, что примет все усилия для участия проживающих в регионе граждан РФ в голосовании на выборах главы государства. Ганчев поблагодарил руководство и сотрудников белгородского избиркома за помощь в осуществлении инициативы.

По данным ЦИК РФ, почти 740 тыс. избирателей приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ. Россияне подали около 6,4 млн заявлений на голосование по месту нахождения и онлайн.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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