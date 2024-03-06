Выборы президента РФ: более 740 тысяч россиян проголосовали досрочно

В досрочном голосовании на выборах президента РФ, которые завершатся 17 марта, приняли участие почти 740 тысяч избирателей, в том числе в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.

«Всего по состоянию на 10:00 6 марта в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах и в воинских частях в 32 регионах досрочно проголосовали почти 740 тысяч человек. Это немало, если учитывать, как непросто бывает членам комиссий к ним добраться», – сказал Булаев.

Вместе с тем, как уточнили в Центризбиркоме, досрочное голосование зарубежом организовано в общем числе на 74 избирательных участках в 51 государстве.

В то же время, по данным ЦИК на 6 марта, россияне подали около 6,4 млн заявлений на голосование по месту нахождения и онлайн. Так, 3,750 млн избирателей намерены воспользоваться дистанционным электронным голосованием, 2,650 млн – не по месту жительства. Прием заявлений продолжится до 11 марта.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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