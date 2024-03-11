Запад оставит без расследования диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», потому что виновники из «хорошего лагеря». Признание вины США и других членов НАТО не укладывается в «правильную риторику», заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он напомнил, что в рамках международного права подобные действия равноценны акту войны. А причастность к подрыву США и других западных стран, в том числе Норвегии и Великобритании, была очевидна с самого начала. Но виновники были из «лагеря хороших», и ни одна страна, чьи интересы затронула диверсия, не выразила протеста.

По той же причине следователи и судьи стран, начавших расследование, в голос заявили, что это дело не в их компетенции.

«Нет расследования, потому что виновник – НАТО. Это не соответствует «правильной риторике». Поэтому с учетом серьезности дела в СМИ мы об этом говорим слишком мало», – сказал политик в беседе с РИА Новости.

Филиппо отметил, что информация гражданам подается очень ограниченно, публика не должна знать об агрессии Запада, иначе «она поймет пару-тройку вещей».

«Это еще одни знак провала наших демократий: если тема смущает, ее не существует», – добавил политик.

26 сентября 2022 года две ветки «Северного потока» и одна ветка «Северного потока-2» были повреждены взрывом. Прокуратура Швеции подтвердила, что имела место диверсия, в России случившееся назвали терактом. Летом 2023 года в Берлине заявили, что установить виновных в подрыве трубопроводов невозможно. 7 февраля Генпрокуратура Швеции прекратила расследование подрыва «Северных потоков», а 26 февраля с тем же заявлением выступила полиция Дании.

Американский журналист Сеймур Херш заявил о причастности США и Норвегии к теракту на газопроводах. По его информации, Штаты начали готовить подрыв «Северного потока» задолго до начала СВО, чтобы убедить Россию не вмешиваться в дела в Донбассе.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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