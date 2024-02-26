Дания вслед за Швецией прекратила расследование подрыва «Северных потоков»

Полиция Дании заявила, что остановила расследование подрыва «Северного потока» и «Северного потока-2» из-за недостатка оснований для возбуждения уголовного дела.

В полиции отметили, что на основании проведенного расследования взрывов на газопроводах власти пришли к выводу, что «имела место преднамеренная диверсия». «Однако достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в Дании нет. Поэтому полиция Копенгагена приняла решение завершить уголовное расследование взрывов», – сказано в пресс-релизе полиции Копенгагена.

В сообщении подчеркивается, что датская служба безопасности и разведки (PET) «продолжает следить за развитием ситуации с угрозами» и инициирует вместе с соответствующими органами меры, необходимые для защиты критически важной инфраструктуры Дании.

Напомним, 7 февраля Генпрокуратура Швеции сообщила, что прекращают расследование диверсии на «Северном потоке» и «Северном потоке-2». В ведомстве заявили, что расследование было эффективным, но случай не попадает под шведскую юрисдикцию. Там также отметили, что передали материалы дела правоохранителям Германии, которые продолжают расследование.

26 сентября 2022 года две ветки «Северного потока» и одна ветка «Северного потока-2» были повреждены взрывом. Прокуратура Швеции подтвердила, что имела место диверсия, в России случившееся назвали терактом. Летом 2023 года в Берлине заявили, что установить виновных в подрыве трубопроводов невозможно.

В ноябре 2023 года МИД РФ заявил, что Запад отказался вести серьезную работу по вопросу подрыва «Северных потоков». Россия готовила проект заявления Совбеза ООН о необходимости открытого расследования подрыва газопроводов, но столкнулась со стремлением Запада «спустить всё на тормозах».

Копенгаген, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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