Швеция отказалась от военных баз и ядерного оружия НАТО

Размещение ядерного оружия НАТО в Швеции не планируется, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил, что не видит смысла строить у себя натовские военные базы и принимать ядерное вооружение.

«У нас нет планов по увеличению числа стран-союзников по НАТО, на территории которых есть ядерное оружие», – цитирует Столтенберга «Интерфакс».

Кристерссон во время совместной пресс-конференции с главой альянса отметил важность оборонных возможностей НАТО. И добавил, что не видит смысла в размещении военных баз и ядерного оружия в мирное время на своей земле.

Финляндия разрешила США разместить на своей территории военные базы и объекты, недоступные для финских властей и военных. Позже премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что не будет принимать американское ядерное оружие.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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