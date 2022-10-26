Финляндия разрешит НАТО размещать у себя военные базы и ядерное оружие – СМИ

Закон о присоединении Финляндии к НАТО разрешит союзникам размещать на территории северной страны свои военные базы и ядерный арсенал. Ожидается, что законопроект внесут на рассмотрение в течение двух недель, пишет IltaLehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики.

Законопроект почти готов, и в нем нет никаких ограничений на создание натовских баз или присутствие сил стран-участниц альянса. Финские политики уверены, что подобные ограничения могут затруднить защиту страны, в том числе, от так называемой российской агрессии. Исходя из этих целей невозможно, например, закрыть воздушное пространство Финляндии от натовских самолетов с ядерным боеприпасом.

Источники напомнили, что современные истребители F-35 могут нести тактические ядерные вооружения, и Хельсинки подписал контракт на покупку 64 таких самолетов. Всех пилотов обучат обращаться с американским ядерным боеприпасом B61-12, которым можно оснастить истребители.

Шведские власти также не намерены вводить ограничения на размещение натовских военных баз, союзных сил или ядерного оружия на своей территории, рассказал собеседник.

В июле тридцать стран-членов НАТО начали процесс ратификации присоединения к альянсу Швеции и Финляндии. Россия предупредила, что ответит на расширение НАТО.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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