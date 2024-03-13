«Гигантская афера»: в Швеции разобрались, как их затащили в НАТО

Политическая элита Швеции провернула «гигантскую аферу», затащив страну в НАТО без малейшего повода и согласия народа, заявил бывший представитель «Шведских демократов» и офицер в отставке Рогер Рихтхофф. Он призвал шведов готовиться к тому, что американские военные станут привычной картиной на улицах их городов.

«Чтобы напугать шведов, они трубили о «полномасштабном вторжении» России в Украину, что не соответствовало действительности. Зато создало видимость большой угрозы для безопасности. Теперь Швеция в НАТО, хотя граждан даже не спросили: референдума не было, а «элита» получила, что хотела. И в основе всего – мистификация», – пояснил Рихтхофф.

Он напомнил, что настоящая эскалация украино-российского конфликта случилась в Донбассе в 2014 году и носила «очень ограниченный характер». Но Запад раздул из конфликта «империалистическую угрозу», которая позволила американским бомбардировщикам на законном основании летать над Стокгольмом.

«Видеть американские военные самолеты и солдат в Швеции станет привычным. Это часть мошенничества против шведского народа. Шведам нужно «проснуться», – цитирует Рихтхоффа портал SwebbTV.

Во время затянувшейся процедуры принятия Швеции в НАТО граждане страны стали больше сомневаться в необходимости быть частью альянса. Все больше шведов задавались вопросом, зачем вообще нужен НАТО и какова его роль в конфликте на Украине. Но несмотря на сомнения 7 марта 2024 года Швеция официально стала 32-м членом Североатлантического альянса.

Стокгольм, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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