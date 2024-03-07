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Четверг, 7 марта 2024, 17:40 мск

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Швеция официально стала членом НАТО

Фото: официальный сайт НАТО

Швеция официально стала 32-м членом Североатлантического альянса, соответствующий протокол опубликован на сайте Государственного департамента США.

В документе говорится: «7 марта 2024 года условия вступления в силу, изложенные во второй статье протокола о присоединении Королевства Швеция к Североатлантическому договору, были выполнены. Соответственно, протокол вступил в силу».

Швеция решила войти в Североатлантический альянс после начала российской военной специальной военной операции, как и Финляндия, которая официально стала 31-м членом НАТО 4 апреля 2023 года.

Против вхождения Швеции в НАТО долгое время протестовали Турция и Венгрия. 26 февраля 2024 года парламент Венгрии последним из государств альянса ратифицировал документ, 5 марта решение завизировал президент этой страны Тамаш Шуйок.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО обернется размещением дополнительного вооружения России в Московском и Ленинградском военных округах. «У нас уже приняты организационные решения, созданы Московский военный округ, Ленинградский военный округ. Там будут развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем вызовам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции», – пояснял Лавров.

Вашингтон, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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