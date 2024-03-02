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Суббота, 2 марта 2024, 18:56 мск

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Россия ответит на расширение НАТО новым вооружением – Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото из архива сайта министерства иностранных дел России

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО обернется размещением дополнительного вооружения России в Московском и Ленинградском военных округах. Об этом заявил глава шеф российской дипломатии Сергей Лавров.

«У нас уже приняты организационные решения, созданы Московский военный округ, Ленинградский военный округ. Там будут развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем вызовам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции», – сообщил Лавров (цитата по РИА «Новости»).

Глава МИД России обратил внимание, что было удивительно видеть, как Финляндия и Швеция моментально поменяли свой нейтралитет, который десятилетиями верно служил им и обеспечивал репутацию в современном мире, на присоединение к НАТО.

«Все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом», – констатировал он.

Финляндия и Швеция стали новыми членами НАТО после начала российской спецоперации на Украине.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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