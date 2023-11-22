Опрос показал, что шведы все меньше хотят в НАТО

Все больше жителей Швеции сомневаются, что страна должны становиться частью НАТО. Эксперты связали это со снижением угрозы от конфликта на Украине, передает шведский телеканал TV4 Nyheterna.

Согласно опросу, доля сторонников вступления в НАТО упала с июльских 65% до 57%, а число сомневающихся выросло с 17% до 23%. Опрос проведен социологическим центром Verian среди 1000 респондентов.

Эксперты пояснили, что все больше шведов задаются вопросом о назначении НАТО и его роли в сложившейся ситуации. В то же время процедура принятия в альянс затянулась.

«Они начинают задаваться вопросом, что это за организация на самом деле. Люди начинают задумываться, действительно ли стоит присоединяться к такой организации», – сказал профессор политологии Университета Умео Никлас Эклунд.

На момент подачи заявки конфликт на Украине выглядел угрожающе и большинство граждан тревожились и искали защиты. Но теперь конфликт зашел в тупик. По мнению эксперта, ощущение угрозы, висевшее над Швецией весной, теперь рассеялось, и вступление в НАТО не кажется таким очевидным шагом.

Национальное собрание Турции 16 ноября отложило голосование по заявке Швеции на присоединение к НАТО. Одобрение шведской заявки оказалось под вопросом на фоне ряда акций с сожжением Корана в Стокгольме.

Аналитики отметили, что НАТО лишилась своего авторитета в связи с конфликтом на Украине. Проблемы с помощью для Киева показали, что организации не хватает подготовленных солдат и вооружений, а их приемы ведения военных действий устарели.

Стокгольм, Наталья Рязанова

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