«Ущербен и устарел»: НАТО придется договариваться, а не воевать с Россией

Конфликт на Украине показал, что НАТО не хватает подготовленных солдат и вооружений, а их приемы ведения военных действий устарели. Альянс мог играть мускулами, пока Россия только набирала силу, но теперь НАТО придется договариваться, а не воевать, пишет AT.

Альянс успешно расширялся, пока Россия решала внутренние проблемы и не могла ответить. Но теперь это не та же страна, что сразу после распада СССР: у нее есть современное оружие, подготовленные военные и способный быстро адаптироваться ВПК. Российские войска умело используют БПЛА и тактику активной обороны.

Проблемы с помощью Киеву показали, что военные идеи НАТО ущербны и устарели, альянсу не хватает военных, обученных современным методам боя, боеспособной техники и снарядов. Доверие к способности НАТО обороняться подорвано.

«Идея расширить НАТО и включить туда Украину может повлечь куда более серьезные проблемы и многократно усилить имеющиеся риски. Ведь и русские, и китайцы прекрасно понимают, что ситуация складывается для альянса не самым удачным образом», – цитирует статью агентство «Прайм».

Депутат парламента Нидерландов и Европарламента Марсель де Грааф заявил, что Россия победила в конфликте с НАТО и США, который проходит на территории Украины. Москва сумела расширить свое влияние в мире и устояла под давлением санкций, а США и его западные партнеры явно потеряли в авторитете и экономическом благополучии.

Москва, Наталья Рязанова

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