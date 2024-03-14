Памфилова заявила, что выборы проходят в экстремальной ситуации

Центральная избирательная комиссия России впервые проводит выборы в такой экстремальной ситуации, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Сотрудники региональных комиссий испытывают огромное давление.

Глава ЦИК отметила, что особое давление пришлось на членов избиркомов в новых регионах РФ. Многие получили угрозы или оказались под западными санкциями.

«Впервые выборы мы проводим в такой сложной, экстремальной ситуации, когда создана токсичная атмосфера международная, в условиях непрерывных угроз и массы других негативных явлений. Несмотря на огромное давление, которое в этих регионах испытывают члены наших комиссий, никто не дрогнул», – сказала Памфилова.

Трансляция ее выступления с докладом о готовности к голосованию на выборах президента велась на сайте избиркома.

Однако ЦИК был готов к работе в подобных условиях, заверила чиновница. Во всех регионах подготовлены резервные помещения для голосования. Большинство находится в стационарных зданиях, но есть и передвижные пункты для голосования. Эти места будут использованы в случае угроз, стихийных бедствий и других ЧП по месту нахождения основных участков.

Выборы президента РФ назначены на 17 марта, но голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. ЦИК официально зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы государства: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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