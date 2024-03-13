российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 марта 2024, 10:32 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Путин объяснил участившиеся атаки Украины на российские регионы

Президент России Владимир Путин объяснил усилившиеся атаки киевского режима на российские регионы стремлением помешать проведению президентских выборов и желанием получить козырь в переговорном процессе в виде захваченных территорий.

По словам главы государства, атаки на российские регионы происходят на фоне неудач Украины в зоне боевых действий, когда ни одна из поставленных перед ВСУ в прошлом году целей не была достигнута. Теперь, как отметил Путин, – киевскому руководству «надо хоть что-то показать» в информационном плане.

«Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе, это информационный эффект, о котором я уже сказал», – сказал Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА «Новости».

Еще одной причиной атак, по словам президента РФ, может быть стремление получить преимущество на переговорах. «Третье – если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это», – отметил Путин.

«Я же сказал, что с людьми, которые руководствуются принципами «сыт, пьян и нос в известном материале», с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать», – заявил глава государства. Путин считает, что попытки атак продолжатся. «Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим», – подчеркнул президент РФ.

Напомним, накануне украинские диверсанты пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области. По данным Минобороны РФ, диверсионные группы ВСУ предприняли попытки прорыва на территорию России на четырех направлениях. Российские пограничники совместно с подразделениями ВС РФ предотвратили прорыв государственной границы России, уничтожив 234 боевика, семь танков и три боевых машин пехоты Bradley и два бронетранспортера.

Ночью и утром 13 марта Киев попытался атаковать шесть российских регионов 58 беспилотниками, все БПЛА, по информации Минобороны, были уничтожены средствами ПВО.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Политика, Россия,