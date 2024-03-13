Путин объяснил участившиеся атаки Украины на российские регионы

Президент России Владимир Путин объяснил усилившиеся атаки киевского режима на российские регионы стремлением помешать проведению президентских выборов и желанием получить козырь в переговорном процессе в виде захваченных территорий.

По словам главы государства, атаки на российские регионы происходят на фоне неудач Украины в зоне боевых действий, когда ни одна из поставленных перед ВСУ в прошлом году целей не была достигнута. Теперь, как отметил Путин, – киевскому руководству «надо хоть что-то показать» в информационном плане.

«Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе, это информационный эффект, о котором я уже сказал», – сказал Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА «Новости».

Еще одной причиной атак, по словам президента РФ, может быть стремление получить преимущество на переговорах. «Третье – если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это», – отметил Путин.

«Я же сказал, что с людьми, которые руководствуются принципами «сыт, пьян и нос в известном материале», с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать», – заявил глава государства. Путин считает, что попытки атак продолжатся. «Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим», – подчеркнул президент РФ.

Напомним, накануне украинские диверсанты пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области. По данным Минобороны РФ, диверсионные группы ВСУ предприняли попытки прорыва на территорию России на четырех направлениях. Российские пограничники совместно с подразделениями ВС РФ предотвратили прорыв государственной границы России, уничтожив 234 боевика, семь танков и три боевых машин пехоты Bradley и два бронетранспортера.

Ночью и утром 13 марта Киев попытался атаковать шесть российских регионов 58 беспилотниками, все БПЛА, по информации Минобороны, были уничтожены средствами ПВО.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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