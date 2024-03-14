Бундестаг снова отверг резолюцию о поставках Украине ракет Taurus

Депутаты Бундестага вновь проголосовали против поставок дальнобойных ракет Taurus Украине.

Очередную резолюцию оппозиционной фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о передаче ракет Taurus Киеву поддержали 190 парламентариев из 690 присутствующих, 495 проголосовали против и пять воздержались.

«Бундестаг снова отказал Украине в поставке крылатых ракет Taurus», – пишет Spiegel.

Как отмечает издание, хотя в правящей коалиции есть сторонники поставки Taurus, партийцы поддержали линию федерального канцлера Олафа Шольца, который несколько раз отвергал возможность передачи крылатых ракет Украине.

Напомним, в январе и в феврале предложение ХДС/ХСС о поставке Украине ракет Taurus также было отклонено большинством депутататов Бундестага.

Берлин, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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