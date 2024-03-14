«Лезут в бочку»: сенат Франции одобрил военную поддержку Украины

Франция вовсю готовится отправить свои войска на Украину: сенат большинством голосов одобрил военную поддержку киевского режима. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что французские власти упорно лезут в бочку, не думая о собственных гражданах.

«Есть что-то истеричное и отчаянное в том, как французская правящая элита выступает в поддержку Украины. Чем хуже положение Киева, тем больше в Париже лезут в бочку. Макрон готовится отправлять на Украину войска», – написал Пушков в своем блоге.

Он предположил, что Франция пытается доказать всему миру, что она – лидер покруче ФРГ и США. Или что Украина дороже Парижу, чем собственно Франция.

«Думал ли Макрон о том, что отправка нескольких сот французов ничего не изменит в ходе военного конфликта? Похоже, такая мысль его не посещала. Или все это просто игра в величие и пустой пиар самовлюбленного политика?» – задался вопросом Пушков.

В МИД РФ предупредили, что заявления об отправке западных военных ан Украину – подготовка к разделу украинских территорий. «Украину ее же союзники начали делить», – сказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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