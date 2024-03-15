Макрон назвал ядерное оружие инструментом безопасности, а не угрозы

Ядерное оружие должно быть инструментом обеспечения безопасности, а не дестабилизации, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, угрозы ядерного удара со стороны России «неуместны».

Макрон уверен, что «много слов не нужно», когда речь заходит о применении ядерного оружия. Поэтому «угрозы» со стороны России о вероятном использовании арсенала «неуместны».

«Ядерная энергетика – это не инструмент дестабилизации или угрозы, это инструмент безопасности», – приводит слова французского лидера Le Monde.

Макрон напомнил, что у Франции тоже есть ядерное оружие как гарантия безопасности для граждан страны. «Это накладывает на нас ответственность за недопущение эскалации», – сказал президент.

При этом, Макрон заявил, что Запад не может позволить, чтобы конфликт на Украине завершился победой России. Это якобы приведет к полному разрушению безопасности в Европе.

Россия неоднократно повторяла, что применит ядерное оружие только как ответную меры в условиях гарантированной угрозы своему существованию. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности к применению.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube