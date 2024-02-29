Стратегические ядерные силы России в полной готовности к применению: Путин назвал условия окончания СВО

Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. По его словам, специальная военная операция (СВО) закончится после решения поставленных ранее задач.

«Не мы начинали войну на Донбассе, но, как уже не раз говорил, мы сделаем всё, чтобы её закончить, искоренить нацизм, решить все задачи СВО, защитить суверенитет и безопасность наших граждан. В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружений, о чём я говорил в Послании 2018 года, – всё сделано, или завершается эта работа», – подчеркнул Путин.

Глава государства привел ряд примеров, в числе которых гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал», который «не только поставлен на вооружение, но и с СВО». «Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в Послании 2018 года даже и речи не шло, но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать уникальные характеристики», – пояснил он.

«В войска поставлены и первые серийные тяжёлые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве. Работа над целым рядом других перспективных систем вооружений продолжается, и о новых достижениях наших учёных и оружейников мы ещё узнаем», – заключил Путин.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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