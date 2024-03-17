Шойгу поручил Черноморскому флоту днем и ночью тренировать отражение атак ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу поставил командованию Черноморского флота задачу днем и ночью проводить тренировки по отражению атак Украины, а также повышать живучесть кораблей и защищенность объектов инфраструктуры. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы», – сказал Шойгу в ходе совещания на командном пункте Черноморского флота во время рабочей поездки в войска Южного военного округа.

Помимо этого, министр обороны для поражения беспилотников поручил установить дополнительные огневые средства и крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы.

Судя по официальному видео Минобороны РФ, Сергея Шойгу в рабочей поездке сопровождал адмирал Александр Моисеев.

Неделю назад газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его заменит адмирал Александр Моисеев. В Кремле заявляли, что открытых указов о назначении нового главнокомандующего Военно-морским флотом России не было.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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