«Потеряли совесть»: Нетаньяху обвинил Запад в попытках задержать уничтожение ХАМАС

Западные союзники Израиля быстро потеряли совесть, поскольку пытаются задержать операцию по уничтожению ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, у мира слишком короткая память, он забыл об уничтожении 1200 израильтян 7 октября 2023 года.

Так израильский премьер прокомментировал призыв западных стран к проведению выборов для смены кабинета министров в Израиле. Подобная процедура на полгода остановит военную операцию в секторе Газа, заявил политик.

«Эти люди пытаются добиться проведения выборов, хотя прекрасно понимают, что это парализует страну на полгода и приведут к прекращению операции. Вы так быстро решили лишить нас права на защиту от монстров из ХАМАС. Вы что, так быстро потеряли совесть?» – приводит слова Нетаньяху Financial Times.

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты будут поддерживать Израиль при любых условиях, но израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху своим и действиями вредит собственной стране. Лидер большинства в американском сенате Чак Шумер призвал к смене кабинета министров в Израиле.

Число убитых в секторе Газа палестинцев достигло 31 645 человек, ранены еще 73 676 человек. Число умерших от голода жителей северных районов анклава превысило 20 человек, несколько детей находятся в критическом состоянии из-за недоедания и обезвоживания.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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