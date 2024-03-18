Путин: Россия может создать «санитарную зону» на Украине

Президент России Владимир Путин допустил создание «санитарной зоны» на украинской территории из-за обстрелов приграничных регионов РФ. Об это он заявил во время выступления в своем избирательном штабе.

«Я сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда мы должны присоединять. Но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент – тогда, когда посчитаем целесообразным, – создать определенную «санитарную зону» на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», – сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности присоединения Харьковской области к России для обеспечения безопасности Белгородской области и других приграничных российских регионов.

По его словам, преодолеть такую зону безопасности противнику будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые украинские силы используют, прежде всего западного производства.

Площадь этой зоны, как отметил Путин, – это отдельный вопрос, который еще предстоит решать.

Отметим, что прошлым летом глава государства уже высказывался насчет возможности создания «санитарного кордона» на Украине. «Киев должен понимать, что в случае продолжающихся атак по России будет рассмотрен вопрос создания «санитарного кордона» на Украине», – сказал Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня 2023 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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