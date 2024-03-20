Украина ждет прибытие французских военных, чтобы те удерживали киевский режим «на штыках», заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, иностранцев будут использовать как оккупационные силы.

«В значительной степени это оккупационный контингент, который может понадобиться не столько для боевых действий против России, сколько для репрессий на подконтрольных Западу территориях постукраинского пространства», – сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский боится протестных настроений в стране. Киев ожидает, что иностранные военные помогут и с подавлением возможных акций против киевского режима.

«С мая он будет нелегитимен, поэтому Зеленский готовится к противостоянию на подконтрольной ему территории. И здесь ему нужен французский контингент для подавления протестных настроений и бунтов. Иностранные войска нужны для того, чтобы удерживать режим Зеленского на штыках», – объяснил Рогов.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит порядка двух тысяч военных для отправки на Украину. Французское министерство обороны опровергло сообщение, что на Украине находится или готовится к отправке военный контингент.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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