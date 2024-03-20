США помешали G7 осудить выборы в России – СМИ

США заблокировали текст заявления «Группы семи» с осуждением итогов президентских выборов в РФ. В политических кругах уверены, что Вашингтон пытается снизить риск российского вмешательства в собственную президентскую кампанию, пишет La Repubblica со ссылкой на источники.

Представители Италии как страны-председателя подготовили проект заявления, назвавшего фарсом российские выборы. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан одобрил текст документа, но глава Госдепа Энтони Блинкен посчитал формулировки неуместными. Заявление было заблокировано.

Издание отметило, что оба политика раскритиковали выборы президента в РФ, назвав их «несвободными и несправедливыми». В итальянском правительстве заявили о незаконности голосования в новых регионах РФ, а также «давлении и насилии» над избирателями в остальной части России. Вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини «принял к сведению» результаты выборов в РФ и заявил, что «народ, который голосует, всегда прав».

Западные страны раскритиковали переизбрание Владимира Путина на пост президента РФ. В ФРГ отказались указывать должность Путина перед именем, во Франции высказали недовольство голосованием в новых регионах России. Вашингтон прямо признал переизбрание Путина, хотя остался недоволен итогами голосования.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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