Власти Германии отказываются признать Путина президентом России

Власти Германии отказываются признать легитимными выборы главы российского государства. В министерстве иностранных дел ФРГ заявили, что не считают Владимира Путина президентом РФ. Как пояснил представитель внешнеполитического ведомства Себастьян Фишер, немецкий МИД продолжит называть российского лидера просто Путиным, как и ранее.

Официальный представитель правительства Германии Кристиане Хофман со своей стороны уточнила, что кабинет министров РФ не признает выборы в России законными. «В настоящий момент у нас нет диалога с [лидирующим на выборах действующим президентом РФ] Владимиром Путиным, так что именно сейчас вопрос не стоит», – сказала она (цитата по ТАСС), отвечая на вопрос, как власти ФРГ намерены называть Путина – «президентом или правителем».

«Канцлер [Олаф Шольц] не поздравил [Путина с победой], как вы знаете, мы не считаем так называемые выборы в России ни свободными, ни справедливыми», – подчеркнула представитель кабмина.

При этом Хофман заявила, что Берлин ни в коем случае не признает результатов выборов «на украинских территориях».

Комментируя эти высказывания, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, правительству ФРГ прежде, чем делать подобные заявления, следовало бы уточнить, когда в Германии будет демократичная система выборов с прямым избранием руководителя.

Берлин, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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