В России до конца года будут созданы две общевойсковые армии и 30 соединений

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. Заявление прозвучало на коллегии ведомства в среду, 20 марта.

«Продолжим совершенствование боевого и численного состава российской армии соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны», – сказал министр обороны.

Шойгу отметил, что в структуре ВС РФ уже сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии.

Ранее, в феврале президент РФ Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. Также он включил четыре новых региона России – Донецкую и Луганскую народную республику, Запорожскую и Херсонскую области – в Южный военный округ.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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