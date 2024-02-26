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Понедельник, 26 февраля 2024, 18:02 мск

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Путин включил новые регионы России в Южный военный округ

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении четырех новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей – в Южный военный округ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить следующее военно-административное деление РФ: <…> Южный военный округ – в административных границах Республики Адыгея, Республики Дагестан, Донецкой Народной Республики, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым, Луганской Народной Республики, Республики Северная Осетия – Алания, Чеченской Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей, г. Севастополя», – говорится в указе.

При этом глава российского государства воссоздал Московский и Ленинградский военные округа.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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