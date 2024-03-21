Песков предупредил о непоправимых последствиях ввода иностранных войск на Украину

Ввод на Украину иностранных войск может привести к серьезным и даже непоправимым последствиям, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что предпринимать какие-либо действия можно только после подтверждения прибытия иностранного контингента.

«Нужно получить точную информацию, пока ничего точного на этот счет нет. В любом случае направление иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых последствий», – сказал Песков журналистам.

Служба внешней разведки РФ получила сведения, что Франция готовит воинский контингент в количестве двух тысяч человек для отправки на Украину. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что французских военных на Украине ждут незавидные перспективы, а факт отправки солдат в зону конфликта может спровоцировать Третью Мировую войну.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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