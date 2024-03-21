Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области

Таможня Литвы без объяснения причин прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба России.

«С 23:00 20 марта Литва без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из России», – говорится в сообщении.

В связи с произошедшим перед международным автомобильным пунктом пропуска «Чернышевское» образовалась очередь из 140 фур. Еще 25 большегрузов, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе.

В ФТС добавили, что со стороны российской таможни изменений в порядке пропуска и оформления грузовиков нет.

Калининградская областная таможня уже предупредила о возможных затруднениях при перемещении через этот участок российско-литовский границы.

Обновлено. Власти Калининградской области объяснили отказ Литвы впускать фуры на свою территорию масштабным сбоем в работе информационной системы литовской таможни. Об этом сообщил пресс-секретарь калининградского губернатора Дмитрий Лысков, передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что пропал доступ к сайтам президента Литвы, премьера, министерств и некоторых государственных структур Литвы. Специалисты занимаются выяснением причин сбоя.

Сегодня также стало известно, что ФТС России направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобу на саботаж со стороны латвийской таможни. Об этом сообщил врио главы ФТС Руслан Давыдов.

«Когда мы можем принимать до 400 грузовых машин в день, а нам подают 100-130. Причем сознательно саботируют», – цитирует главу ведомства «Российская газета». По словам Давыдова, в среду, 20 марта, со стороны латвийской таможни было выпущено всего два грузовика за три часа.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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