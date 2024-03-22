Украине придется удалить список «спонсоров войны» из-за давления других стран – СМИ

Франция, Австрия, Венгрия, КНР давят на Украину ради удаления списка «спонсоров войны», в который внесены компании этих стран. Источники считают, что перечень ликвидируют в ближайшие дни, пишет Reuters.

Введенный киевским режимом черный список не имеет юридической силы, но стал «позором» почти для 50 крупных компаний, продолжающих бизнес с Россией. Киев обвинил их в помощи Москве, например, путем уплаты налогов. В том числе, «спонсорами» нахвали французские ритейлеры Auchan и Leroy Merlin.

«Киеву, возможно, придется смягчить свою позицию, поскольку ему становится все труднее получать глобальную поддержку. Австрия, Китай, Франция и Венгрия оказывали давление на Киев по поводу списка, и он может быть удален из Интернета в течение нескольких дней. Украина разочарована тем, что указала компании из стран, которые ее поддерживают», – говорится в статье.

Один из собеседников рассказал, что Пекин в феврале потребовал исключить из списка 14 китайских компаний. КНР является крупным потребителем украинского зерна, а также патнером, которого Украина надеется привлечь к обсуждению киевской «формулы мира» на весеннем саммите.

В конце 2023 года киевский режим внес в список «спонсоров терроризма» китайскую железнодорожно-строительную корпорацию China Railway Construction Corporation. В начале 2024 года в перечне оказалась американская сеть ресторанов быстрого питания Subway.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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