США назвали «необязательной» резолюцию СБ ООН по сектору Газа

Вашингтон считает резолюцию Совбеза ООН необязательной к исполнению, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Кирби. Поэтому документ не повлияет на решение Тель-Авива проводить операцию в Рафахе, передает Fox News.

Кирби подчеркнул, что политика Штатов осталась неизменной несмотря на то, что они «допустили» принятие резолюции в СБ ООН. В отличие от предыдущих проектов этот документ «справедливо отражает последовательную» позицию Вашингтона.

Поэтому в Белом доме удивлены тем, что Тель-Авив отменил визит своей делегации в Вашингтон. На встрече планировалось обсудить, в том числе, сделку по обмену пленными между Израилем и ХАМАС.

США впервые не заблокировали, а воздержались при голосовании в СБ ООН по резолюции о прекращении огня в секторе Газа. В организации подчеркнули, что все резолюции Совбеза ООН являются частью международного права и должны исполняться в обязательном порядке. В ответ на принятие документа МИД Израиля отказался идти на перемирие до того, как все пленники ХАМАС будут освобождены.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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