Кулеба сравнил со «связанной рукой» запрет США на удары по НПЗ в России

Запрет США на удары по российским объектам в сфере энергетики заставляет Украину воевать «со связанной за спиной рукой», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что слова западных союзников не всегда совпадают с их действиями. По мере того, как конфликт с Россией все длится, Запад возвращается «к обычному способу ведения политики». Издание Politico предположило, что этому способствует и тот факт, что активность ВСУ на линии соприкосновения не приносит результатов.

Министра спросили, не кажется ли ему, что западные союзники пытаются навязать Украине войну со связанной за спиной рукой.

«Да, это так», – сказал Кулеба, однако отказался подтверждать, что Киев получил от Вашингтона указание насчет российских энергообъектов.

Как сообщал «Новый День», США потребовали от киевского режима прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре. Вашингтон испугался нового скачка цен на нефть и ответных мер от Москвы в сфере энергетики. В Кремле отметили, что Вашингтону стоило призвать киевский режим полностью отказаться от терактов.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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