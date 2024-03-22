Песков: Штатам стоило призвать Украину совсем отказаться от террористических атак

Москва предпочла бы полный запрет Вашингтона на теракты для Киева, а не только относительно объектов энергетики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, США призвали киевский режим отказаться от атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Вашингтон обеспокоен риском скачка цен на нефть и ответных мер от России.

На просьбу прокомментировать этот призыв Песков отметил его узость.

«Это дело США. Мы предпочли бы, чтобы США призвали киевский режим вообще отказаться от террористической активности в отношении мирных социальных объектов, жилых домов», – сказал представитель Кремля журналистам.

Песков подчеркнул, что для российских властей главное – безопасность мирных граждан. Поэтому ВС РФ продолжат теснить врага и освобождать территорию новых регионов.

«Надо выходить на границы, надо освобождать территорию, надо отодвигать врага с тем, чтобы обезопасить наших граждан. Чем, собственно говоря, наши герои-военные и занимаются», – сказал он.

При этом, Песков признал, что Россия находится в состоянии войны с момента, когда коллективный Запад стал участником конфликта на стороне Украины.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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