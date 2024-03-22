США запретили Украине бить по объектам энергетики РФ

Вашингтон потребовал от Киева прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре. В США боятся нового скачка цен на нефть и ответных мер, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Неоднократные предупреждения из Вашингтона были адресованы высокопоставленным чиновникам СБУ и ГУР. Белый дом все больше разочаровывается дерзкими атаками украинских дронов. Ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на топливо в год выборов», – говорится в статье.

Штаты также опасаются ответного удара со стороны России по энергетической инфраструктуре, на которую опирается Запад. В частности, Вашингтон обеспокоен, что Москва может повлиять на перекачку нефти из Казахстана по трубопроводу, проходящему через Россию. Ряд крупных западных компаний заинтересован в идущей транзитом через Россию нефти, в частности ExxonMobil и Chevron.

Киевский режим осуществил серию атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы на территории России. 16 марта сразу два НПЗ в Самарской области попали под удар украинских дронов. Обошлось без пострадавших, но на Сызранском НПЗ загорелась установка по переработке нефтепродуктов. 17 марта в атаке участвовали более 30 беспилотников. В результате падения одного из аппаратов, пожар возник на Славянском НПЗ в Краснодарском крае.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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