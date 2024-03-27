Байден вновь оскорбительно высказался о Путине

Президент США Джо Байден вновь оскорбительно высказался в адрес российского коллеги Владимира Путина. В своей речи о повышении налогов американский лидер назвал президента РФ мясником.
Байден во время выступления в штате Северная Каролина предложил повысить налоги для американцев с миллиардным состоянием. Эти средства Вашингтон мог бы потратить на «важные вещи», например помощь киевскому режиму.
«Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина», – цитирует американского лидера ТАСС.
В конце февраля Джо Байден заявил об угрозе ядерной войны, нависшей над миром по вине «сумасшедших» политиков, как Путин. В Кремле отметили, что подобные хамские заявления из уст главы государства не могут уязвить главу другого государства, а является огромным позором для самих Штатов.
Вашингтон, Наталья Рязанова
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