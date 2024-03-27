Мимо Украины: ЕС удержит 5 млрд евро доходов от активов РФ для покрытия исков россиян

Евросоюз намерен удержать 5 млрд евро доходов, полученных с замороженных российских активов, для покрытия затрат на юридические тяжбы с российскими гражданами и организациями вместо того, чтобы передать их Киеву. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на документы. По состоянию на февраль российские компании подали 94 иска к бельгийской расчетно-клиринговой системе Euroclear с требованием вернуть деньги, рассказал неназванный бельгийский чиновник, знакомый с ходом разбирательства.

По информации издания, Euroclear получила разрешение сохранить доходы от инвестирования российских активов в 2022 и 2023 годах. «Пять миллиардов евро, удержанные Euroclear, – это буфер, который позволит оплатить текущие и потенциальные иски в России и других странах», – говорится в публикации.

Как сообщили изданию представители Euroclear, доходы от замороженных российских активов за 2022-2023 годы отделены от прибыли, полученной в рамках «обычного бизнеса». В частности, они не распределяются между акционерами и сохраняются до тех пор, пока не будут получены дальнейшие указания.

Меж тем, как заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, он не получал информацию о предоставлении Euroclear буфера в 5 млрд евро. Украинский министр полагает, что 5 млрд евро – это слишком большая сумма, чтобы служить буфером для любого потенциального судебного процесса. «Киев разочарован тем, что не получит доходы от замороженных активов РФ, полученных в 2022 и 2023 годах», – пишет издание.

Эксперты по правовым вопросам отметили, что конфискация прибыли от замороженных активов РФ задним числом была бы юридическим минным полем – и это объясняет, почему предложение Еврокомиссии использовать 90% доходов от замороженных российских активов для покупки оружия для Киева не распространяется на доходы, полученные в 2022 и 2023 годах.

По сведениям издания, в дополнение к 5 млрд евро Euroclear может воспользоваться 10% доходов, полученных после 15 февраля 2024 года, «в качестве дополнительной гарантии». В случае необходимости финансовое учреждение может обратиться к ЕС за дополнительными средствами.

Кроме того, компания может бессрочно удерживать 3% выручки «для обеспечения эффективности своей работы».

По словам представителя ЕС, если юридические риски не материализуются к 2027 году, Euroclear должна будет передать ЕС 10-процентную страховку, но не 5 млрд евро прибыли, полученной в 2022 и 2023 годах.

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине страны G7 и Евросоюза и заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 млрд евро, из которых 200 млрд находятся в ЕС, в основном на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем – Euroclear.

1 февраля Евросовет одобрил предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Однако главы государств-членов ЕС по итогам мартовского саммита в Брюсселе не смогли согласовать практических решений об изъятии доходов от замороженных суверенных активов России в пользу Украины и призвали к дальнейшему усилению санкционного режима против Москвы.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube