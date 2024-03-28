Россия указала на апогей русофобии в Прибалтике

Русофобия в странах Прибалтики достигла пика, поскольку была заложена в основу их государственности, заявил представитель делегации РФ Илья Бармин на сессии Совета ООН по правам человека. Россия призвала организацию уделить пристальное внимание дискриминации в адрес русскоязычной общины.

«Страны Прибалтики в основу своей государственности заложили дискриминационную политику в отношении своего русскоязычного населения. За последние годы воинствующая русофобия в этих государствах достигла своего апогея. Усиливаются преследования в отношении журналистов и активистов, выражающих интересы русскоязычной общины, включая заключение под стражу и возбуждение уголовных дел», – цитирует дипломата ТАСС.

Власти Латвии в 2022 году внесли поправки в миграционное законодательство, направленные «на изгнание русскоговорящего населения из страны». На основании этих положений после апреля 2024 года 1,2 тыс. человек окажется под угрозой выдворения из страны. Большая часть из них – 800 человек – люди пожилого возраста.

Накануне МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата и потребовал покинуть страну до 10 апреля. Поводом стали якобы провокационные заявления россиянина, направленные на дискредитацию латвийских госучреждений и органов власти. МИД РФ заверил, что даст «соответствующий ответ» на действия Латвии.

Женева, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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