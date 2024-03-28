Заказчики теракта в Подмосковье хотели поссорить Россию с исламским миром – СМИ

Организаторы нападения на «Крокус сити холл» выбрали связанных с запрещенной в РФ экстремистской группировкой «Исламское государство» исполнителей, чтобы рассорить Россию с исламским миром. Западу не нравится укрепление экономических связей Москвы со странами Ближнего Востока, считает профессор Ливанского университета Джамаль Ваким.

По его мнению, Великобритания, США и Франция готовы использовать любые средства, чтобы помешать этому партнерству.

«Те, кто вербовал наемников из террористической структуры, базирующейся на Ближнем Востоке, преследовал далеко идущую цель – вбить клин между Москвой и исламским миром. Коллективному Западу не дает покоя укрепление экономических связей России с арабскими и исламскими государствами, которым импонирует политика Москвы, направленная на установление справедливого многополярного устройства», – сказал эксперт по исламскому фундаментализму в беседе с ТАСС.

Ваким уверен, что заказчики теракта пытались посеять межконфессиональную рознь в России, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны. Там самым они хотели повлиять и на успехи ВС РФ в зоне СВО. Но нападение не достигло ни одной из поставленных целей.

«Многие лидеры из стран Востока в числе первых выразили свои соболезнования президенту РФ Владимиру Путину», – добавил эксперт.

Вашингтон до начала расследования теракта в «Крокус сити холл» заявил о виновности боевиков из запрещенной в РФ экстремистской группировки «ИГ». Запад первоначально высказывался лишь о «слабости» России в части защиты от угроз внутри страны. Только спустя несколько дней представители западных стран выразили сочувствие в связи с гибелью более сотни мирных граждан. В МИД РФ отметили, что западные страны сменили реакции на теракт в «Крокус сити холл», поскольку испугались остаться за бортом, пока весь мир шагнул вперед.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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