Захарова: Запад изменил реакцию на теракт в Подмосковье, чтобы не остаться «за бортом»

Западные страны поняли, что мир шагнул вперед, а они могут остаться за бортом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, это и стало причиной смены реакции на теракт в «Крокус сити холл».

Когда большинство стран мира выразило солидарность с Россией после теракта в Подмосковье, Запад понял, что может «остаться за бортом». Изменения в поведении их представителей «дорогого стоят», отметила Захарова.

«В течение двух дней они поменяли свои заявления. Они пришли вчера в наше министерство иностранных дел для того, чтобы оставить запись в траурной книге. Они поняли: несмотря на то, что заявляют о себе как о доминанте, гегемоне, митрополии, мир уже шагнул вперед, и они останутся окончательно за бортом, если не изменят своего отношения к этой чудовищной трагедии», – сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске совершен теракт, в результате которого погибли 139 человек, еще 205 человек пострадали. Исполнителями были четверо мужчин, которым обещали вознаграждение. Всего по делу арестованы восемь человек. Глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что фигуранты подробно рассказали о заказчиках и соучастниках.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube