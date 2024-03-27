В больницах Москвы остаются 60 пострадавших при теракте в «Крокусе»

Врачи выписали из больниц в Москве 34 пострадавших при теракте в «Крокус сити холле», на лечении остаются 60 человек. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Всего в московские больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны, и сегодня на лечении находятся 60 человек», – сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

По его словам, число пациентов в крайне тяжелом состоянии уменьшилось почти в три раза. «Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян», – отметил мэр.

Собянин также сообщил, что свыше 800 медицинских работников участвовали в спасении пострадавших, а кровь для них пришли сдать больше 7,7 тыс. человек.

Градоначальник добавил, что в постоянном контакте с семьями жертв и пострадавших находятся 110 соцработников и более 150 психологов. «Огромную помощь – пожертвованиями, материальными ресурсами, транспортом и даже списанием кредитов пострадавшим оказал столичный бизнес. Рестораны и предприятия торговли направили на помощь людям свыше 215 млн рублей. Сами москвичи через благотворительные сервисы пожертвовали 20 млн», – уточнил Собянин.

Ликвидация последствий теракта займет еще некоторое время, а помощь пострадавшим «станет нашей постоянной заботой», – подчеркнул он.

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта. Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание перед началом выступления группы «Пикник» и открыли огонь по людям, а затем устроили пожар. Российские спецслужбы задержали подозреваемых в Брянской области, террористы планировали пересечь границу с Украиной.

Следственный комитет РФ расследует уголовное дело о теракте. По последним данным, погибли 139 человек, еще 205 человек пострадали. По информации ФСБ, всего по делу о теракте в «Крокусе» были задержаны 11 человек. Восемь обвиняемых, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта, заключены под стражу.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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