Бастрыкин сообщил Путину о заказчиках теракта в «Крокус Сити Холле»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании у президента России о мерах, принятых после теракта в «Крокус Сити Холле» в понедельник, 25 марта, заявил, что обвиняемые в преступлении дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе доклада главе государства Бастрыкин сказал: «Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта».

«Террористы прибыли в «Крокус сити холл» в 19:58, покинули здание в 20:11. При задержании террористов были обнаружены два АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина. По делу о теракте в «Крокусе» проведено более 200 досмотров и выемок, изъяты предметы, имеющие значение для расследования. Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен. ...Из общего числа погибших в результате нападения от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от пожара 45 человек, всего погибли 139 человек, в том числе, трое детей. Следствие выясняет, были ли нарушены требования безопасности в «Крокус сити холле», – добавил глава Следкома РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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