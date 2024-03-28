Дипломаты нескольких стран обсуждают, как начать переговоры по Украине – Шольц

Несколько стран организовали обсуждение того, как начать мирные переговоры по ситуации на Украине, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отметил, что идея перейти к дипломатическому решению по Украине выходила на первый план несколько раз с начала СВО.

Шольц возложил на Россию ответственность за срыв переговорного процесса, в том числе, сразу после начала военной операции. Хотя депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия признался, что украинская сторона отказалась от переговоров под влиянием Великобритании.

«В настоящее время ряд стран, в том числе Украина, обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть что-то, что приведет к мирному процессу. Но позвольте мне четко заявить одну вещь: мир возможен в любое время», – сказал Шольц в интервью Märkische Allgemeine Zeitung.

Канцлер ФРГ заявил, что самый быстрый путь к миру – прекращение Россией военной спецоперации и вывод войск.

В США призвали киевский режим срочно садиться за стол переговоров с Москвой. Чем дальше, тем хуже будет становиться переговорная позиция Киева, поскольку помощь от союзников запаздывает, а ВСУ лишились инициативы на линии соприкосновения.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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