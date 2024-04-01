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Понедельник, 1 апреля 2024, 22:10 мск

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Белый дом продолжает призывать оказывать помощь киевскому режиму

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник, 1 апреля, заявила о недопустимости задержек финансовых траншей для Киева, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Карин Жан-Пьер сказала: «Украина больше не может позволить себе никаких задержек. Мы видим, что происходит последние недели и месяцы на Украине – они теряют позиции на поле боя! И я хочу сказать, что нам необходимо провести Украине пакет дополнительной помощи».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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