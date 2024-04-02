Киев вместе с союзниками разрабатывает атаки дронов на объекты в России – CNN

Украина атакует нефтеперерабатывающие предприятия в России с помощью дронов с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями. В некоторые из БПЛА интегрирована базовая форма искусственного интеллекта, чтобы помочь им ориентироваться в пространстве и избегать помех. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к украинской программе дронов.

По его данным, Киев заранее вместе с союзниками прорабатывает атаки беспилотников на российские объекты.

«Точность [полета беспилотника] при помехах обеспечивается за счет использования искусственного интеллекта. На каждом БПЛА имеется терминальный компьютер со спутниковыми данными и данными о местности», – рассказал источник.

«Полеты планируются заранее с нашими союзниками, и аппараты следуют плану полета, чтобы мы могли поражать цели с точностью до нескольких метров», – добавил собеседник телеканала.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что у ВСУ появились дроны с дальностью полета более 1 тыс. километров.

Напомним, украинские беспилотники с начала марта атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Ударам дронов подверглись предприятия в Нижегородской, Рязанской, Самарской областях. Кроме того, БПЛА пытались атаковать НПЗ в Ленинградской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Сегодня, 2 апреля, дрон атаковал НПЗ в городе Нижнекамске в Татарстане. По данным городских властей, никто не пострадал, разрушений нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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