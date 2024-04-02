«Вляпались»: Захарова оценила вступление Швеции в НАТО

Граждане Швеции начали догадываться, во что «вляпались», вступив в НАТО, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сразу несколько шведских изданий заявили, что их страна стала вассалом США без согласия собственных граждан.

Захарова процитировала результаты опроса шведов на тему отправки шведских военных для участия в учениях или конфликтах на стороне НАТО. Этот вопрос, как и присоединение к НАТО, вызвало раскол в обществе.

«Полстраны выступают резко против членства в Североатлантическом альянсе. Начинают о чём-то догадываться. Членство в НАТО для Швеции – это рискованное изменение приоритетов. Никакого референдума по вступлению организовано не было ровно потому, что вляпываться в НАТО никто не хотел и не хочет, кроме ориентированного на Вашингтон временного правительства в Стокгольме», – написала дипломат в своем блоге.

Шведский эксперт Ян Гийу в ведущей политической газете страны Aftonbladet высказался в том же ключе. Он назвал скандалом вступление в НАТО и подписание соглашения с США, который замалчивают правительство и оппозиция.

«Похоже, что Швеция воевала с США и проиграла. Это, конечно, не тот образ, который создают СМИ. Американские авторы соглашения – шведских и в помине нет – все продумали. У них большой опыт работы в странах, которые они оккупировали. Похоже, они просто взяли договор о капитуляции, например, с Ираком и немного сократили», – говорится в статье.

Автор перечисляет, какие привилегии получат американцы на шведской земле и удивляется, «о чем думало правительство» и «кто согласился сделать Швецию главной целью России в случае войны в Европе». Соглашение дает Штатам полный доступ и «неограниченную власть» в отношении всей обороны Швеции. Командование США имеет полный доступ к воздушному и морскому пространству Швеции.

При этом, американские военные не обязаны платить налоги на территории Швеции, не подлежат уголовной ответственности и не могут быть ответчиками по гражданским искам. Но имеют право ввозить и вывозить любые товары, не подчиняться местной полиции.

«Оно уникально в нашей истории и имеет непостижимо далеко идущие последствия. Речь идет о тотальном подчинении», – делает вывод Гийу.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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