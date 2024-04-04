МИД РФ предупредил об угрозе выхода конфликта за рамки Украины

Авантюрные действия западных стран могут вывести конфликт на Украине за рамки одной страны, предупредил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он подчеркнул, что масштаб и последствия такого кризиса значительно изменятся.

Грушко назвал недопустимыми заявления ряда европейских лидеров о готовности отправить на Украину свои войска. Они звучат в условиях, когда сам Запад терпит «на земле стратегическое поражение», и «свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации». При этом, отношения между Россией и НАТО «предсказуемо и преднамеренно» ухудшаются.

«Ситуация предсказуемо и преднамеренно ухудшается. НАТО развязала гибридную войну против России. Вашингтон и его сателлиты сделали все, чтобы свести наше взаимодействие и каналы диалога до критического нулевого уровня. В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб», – сказал Грушко в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что весной 2014 года альянс перестал сотрудничать с Россией по гражданской и военной линиям. НАТО под надуманными предлогами выслало российских дипломатов из постпредства при альянсе, в ответ Россия приостановила работу этого органа.

Руководство НАТО и лидеры отдельных стран – членов альянса регулярно делают заявления о готовности к открытому конфликту с Россией. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил, что подобная агрессивная риторика и действия альянса угрожают деградацией военно-политической обстановки в Европе и ядерным конфликтом.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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