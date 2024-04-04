Захарова: США используют НАТО для контроля за Европой

Североатлантический альянс остается инструментом удержания гегемонии Вашингтона и его союзников в мире. Штаты активно используют НАТО для контроля европейских союзников, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что концепция работы НАТО верно сформулирована ее первым генсеком лордом Исмеем: «держать русских вовне, американцев внутри и немцев под контролем».

«Концепция существования НАТО остается актуальной. Для США НАТО была и остается главным инструментом контроля европейских союзников, ресурсной базой для американского ВПК. Никакие подлинные интересы европейской безопасности не принимались в расчет, если они могли ослабить военно-политическую гегемонию США на старом континенте», – пояснила Захарова.

Комментарий представителя МИД в связи с 75-летием основания НАТО опубликован на сайте министерства.

Альянс стал самым агрессивным военным союзом современности, отметила Захарова. После окончания «холодной войны» Вашингтон и его союзники занялись вооружённым «миротворчеством» на Балканах, «борьбой с терроризмом» в Афганистане, «гуманитарной» интервенцией в Ливии. Но НАТО не смогла отказаться от конфронтационной риторики в адрес России и выбрала Украину в качестве плацдарма в борьбе с Россией.

«Уже третий год Вашингтон и его сателлиты накачивают Украину наёмниками и оружием, чтобы с её помощью нанести России «стратегическое поражение». Провал авантюрных замыслов альянса толкает его к действиям, которые трагическим образом могут повлиять на безопасность не только в Европе, но и во всем мире», – подвела итог Захарова.

Она подчеркнула, что Россия готова к любому развитию событий, в чем Запад уже убедился.

Ранее Захарова отметила, что граждане Швеции начали догадываться, во что «вляпались», вступив в НАТО. Сразу несколько шведских изданий заявили, что их страна стала вассалом США без согласия собственных граждан.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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